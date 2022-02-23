Рейтинг Слуги народу та ЄС практично на одному рівні - дані соціологів

У Верховну Раду могли б пройти сім партій, якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом.﻿ Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, повідомляє Новое время.

Лідирує партія Слуга народу, її готові підтримати 19,6% українців серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором. За партію Європейська солідарність готові проголосувати 17,7% опитаних, за ВО Батьківщина – 11,5%, за ОПЗЖ – 9,5%.

Партію Сила та честь готові підтримати 7,6% респондентів, ще не створену партію Разумкова Розумна політика – 6,7%, партію Євгена Мураєва Наші – 5,4%.

Інші політичні сили не долають необхідний бар'єр у 5% для попадання до Ради.

Опитування проводилось з 11 по 18 лютого. Було опитано 4800 осіб методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу та Криму. Статистична похибка не перевищує 1,4%.