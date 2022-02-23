Військові РФ біля кордонів України влаштували "бунт" - джерело

Російські військові, що перебувають поблизу кордонів України, почали "бунтувати" та відмовлятися від участі у бойових діях. Зокрема, 40 військовослужбовців-контрактників уже звільнилися з лав Збройних Сил РФ за власним бажанням, повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо із джерел у правоохоронних органах. Встановлено, що станом на 23 лютого особовий склад та техніку батальйонно-тактичної групи 254 мсп 144 мсд (військова частина 91704, Клинці/Займище, Брянська обл., РФ) ЗВО ЗС РФ переміщено у район населеного пункту Логачевка, Бєлгородської обл. Росії, що за 1 км від державного кордону України.

Також підрозділи забезпечення та також військовослужбовці строкової служби перебувають у польовому таборі у районі населеного пункту Малакєєво, Белгородська обл., РФ – за 40 км від кордону України. Особовий склад БТГр переодягнуто у форму без знаків розрізнення, повідомляє ЗМІ.

За даними джерел, у військових вилучили особисті засоби зв'язку з метою запобігання витоку інформації. Крім того, встановлено, що не виключається введення БТГр 254 мсп на територію України. Однак військові підняли бунт, відмовляючись від бойових дій. Командування 144 мотострілкової дивізії наказало звільняти всіх "незгодних", зазначає джерело.