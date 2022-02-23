Краматорська міськрада заборонила використання феєрверків
Депутати Краматорської міської ради ухвалили рішення про заборону використання на території міста феєрверків та іншої піротехніки, повідомляє Ділова столиця.
Рішення було ухвалено на 26-ій сесії Краматорської міської ради VII скликання, яка відбулася сьогодні, 23 лютого із посиланням на Новини Донбасу.
За проголосували усі 35 депутатів.
Ініціатором виступила Громадська рада Краматорська.
"З метою збереження спокою жителів Краматорської територіальної громади, яка відноситься до зони проведення ООС, у період соціальної напруги в країні у зв'язку з ескалацією збройного конфлікту з боку Російської Федерації просимо вас заборонити організацію салютів і феєрверків крім тих, що організовує адміністрацією громада у дні офіційних міських і державних свят. Поставити до відома власників громадського харчування про заборону та неможливість організації піротехнічних шоу відвідувачами під час святкування днів народження та весіль. Організувати моніторинг підприємств, які реалізують піротехнічні вироби з метою виявлення порушень і проведення роз'яснювальної роботи", — йшлося у зверненні.