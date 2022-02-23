Краматорська міськрада заборонила використання феєрверків

Депутати Краматорської міської ради ухвалили рішення про заборону використання на території міста феєрверків та іншої піротехніки, повідомляє Ділова столиця.

Рішення було ухвалено на 26-ій сесії Краматорської міської ради VII скликання, яка відбулася сьогодні, 23 лютого із посиланням на Новини Донбасу.

За проголосували усі 35 депутатів.

Ініціатором виступила Громадська рада Краматорська.