Президент Польщі збирає саміт "Бухарестської дев’ятки" через РФ

У Варшаві відбудеться саміт президентів формату "Бухарестської дев’ятки", які зустрінуться в п’ятницю, щоб обговорити ситуацію навколо України та безпекову ситуацію в Центральній та Східній Європі.﻿ Про це, посилаючись на канцелярію президента Польщі, повідомляє Європейська правда.

"Усі президенти підтвердили свою участь. Президент Чехії візьме участь у зустрічі онлайн" , – сказав голова президентського міжнародного політичного бюро Якуб Кумох.

Кумох повідомив, що рішення про проведення саміту було прийнято під час переговорів президента Анджея Дуди з його литовськими та румунськими колегами Гітанасом Науседою та Клаусом Йоганнісом.

Президенти Польщі та Литви у середу перебувають з візитом у Києві.