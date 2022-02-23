Президент Польщі збирає саміт "Бухарестської дев’ятки" через РФ
У Варшаві відбудеться саміт президентів формату "Бухарестської дев’ятки", які зустрінуться в п’ятницю, щоб обговорити ситуацію навколо України та безпекову ситуацію в Центральній та Східній Європі. Про це, посилаючись на канцелярію президента Польщі, повідомляє Європейська правда.
"Усі президенти підтвердили свою участь. Президент Чехії візьме участь у зустрічі онлайн", – сказав голова президентського міжнародного політичного бюро Якуб Кумох.
Кумох повідомив, що рішення про проведення саміту було прийнято під час переговорів президента Анджея Дуди з його литовськими та румунськими колегами Гітанасом Науседою та Клаусом Йоганнісом.
Президенти Польщі та Литви у середу перебувають з візитом у Києві.