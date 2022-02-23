Литва закликала вигнати Росію з ПАРЄ

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен запропонувала виключити Росію з Парламентської асамблеї Ради Європи за її дії проти України﻿. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

"Визнавши окуповані ОРДЛО, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України та Мінські домовленості" , — зазначила Вікторія Чміліте-Нільсен.

Вона підкреслила, що Росія грубо порушила статут Ради Європи, порушивши територіальну цілісність України і принцип верховенства права. Спікер нагадала про окупацію Криму і триваючу агресію на сході України і погрози застосування сили.