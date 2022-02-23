Шевченко підтримав Україну на тлі визнання Росією "ЛДНР"

Один із найкращих українських футболістів в історії, а нині тренер Андрій Шевченко висловив підтримку співвітчизникам після того, як Росія оголосила про визнання терористичних "Л/ДНР". 46-річний зірковий спортсмен, який проживає здебільшого у Лондоні, поділився думками у соцмережах, повідомляє Обозреватель.

Повідомлення на своїй сторінці в Instagram Шева написав українською мовою, супроводживши його кількома знаками оклику. Розмістив його футболіст поруч із картою та прапором України. Він упевнений, що землякам треба об'єднатися на тлі загрози, і тоді перемога буде за нами.

"Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом та своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працьовитих та волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання!

Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо об'єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні!" – заявив Шевченко .

Нагадаємо, влітку 2021 року Андрій Миколайович після п'яти років роботи залишив збірну України. У листопаді-січні він тренував "Дженоа", але був звільнений за незадовільні результати. Також Шеву хотіли призначити наставником польської збірної, яка у плей-оф відбору чемпіонату світу зіграє із росіянами.