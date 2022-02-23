Трамп назвав рішення Путіна про визнання ЛДНР геніальним

Експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп оцінив як "геніальне" рішення президента РФ Володимира Путіна щодо визнання незалежності "ЛДНР". Про це, посилаючись на його інтерв'ю американським ЗМІ, пише Полина Пронина, Страна UA.

"Я вчора побачив це по телевізору, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", – сказав Трамп.

На думку Трампа, зараз Путін планує виступити миротворцем.

"Отже, Путін зараз каже: "Це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила... Ми могли б використати це на нашому південному кордоні. Це найсильніша миротворча сила, яку я колись або бачив", - сказав Трамп.

Також експрезидент розкритикував адміністрацію Байдена за її реакцію на те, що відбувається.