Як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi: поради Кіберполіції
Більшість людей нехтує своїм захистом легковажно підключаючись до загальнодоступних мереж Wi-Fi. У той же час, даний доступ до Інтернету є далеко не безпечним, оскільки кожен з легкістю може стати наступною жертвою хакерів, повідомляє РБК-Україна.
У кіберполіції пояснили, чому в громадських місцях слід віддавати перевагу саме Інтернету від мобільних операторів і що робити, якщо ви змушені скористатися загальнодоступною мережею Wi-Fi.
Що рекомендує кіберполіція?
- уникайте банківських операцій під час підключення до публічних мереж
- ніколи не авторизуйтесь в мережі, якщо для підтвердження у вас просять номер телефону, електронну пошту або ж соціальну мережу. В такому випадку, цими даними можуть скористатися зловмисники
- вимкніть опцію спільного доступу до ваших файлів
- не використовуйте виявлення вашого девайса іншими користувачами мережі
- також небажана опція автоматичного підключення до відкритої мережі
- не реєструйтеся на сайтах під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi
- уникайте мереж в яких з'єднання періодично переривається
- при підключенні до загальної мережі - бажано використовувати VPN-сервеси
Думка кіберекспертів
У коментарі співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрій Баранович зазначив, що e-commerce сайти використовують шифрування TLS, у зв'язку з чим більшість зломів відбувається з вини самого користувача мережі. Йдеться саме про уразливість його гаджета, який він під'єднав до загальнодоступної мережі.
"Скажімо так, в цілому, дійсно краще не користуватися незнайомими мережами і не тримати свої пристрої відкритими всім вітрам. З іншого боку, e-commerce сайти давно використовують шифрування TLS. І можливість, щось зробити з користувачем в мережі багато в чому залежить від вразливостей в телефоні, так що подібні поради вже не так актуальні як раніше", - зазначив Баранович.
Також інформацію прокоментував консультант з кібербезпеки Кір Важницький. Фахівець заявив, що всі рекомендації правильні та актуальні.
"Сумніви може викликати тільки остання рекомендація. Перепідключення в більшості випадків не свідчить про стороннє втручання. Але зважаючи на загальну рекомендацію не використовувати для критичних операцій публічні Wi-Fi-мережі - це окей»,- зазначив консультант з кібербезпеки Кир Важницький.
Що ж таке TLS шифрування?
TLS шифрування - криптографічний протокол безпеки для шифрування вашої пошти з метою її захисту. Спочатку його створили для захисту комерційних транзакцій, але сьогодні ж його використовують для спільної мети-захисту приватності та конфіденційно важливої інформації.