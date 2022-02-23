Укрпошта втратила інвестора через ескалацію на сході України

Іноземний інвестор, який мав побудувати для Укрпошти автоматизовані хаби в Києві та Одесі, відмовився від своїх зобов'язань, повідомляє ЛігаБізнес.

"На жаль, через ескалацію на сході України, ми втратили іноземного інвестора, який раніше виграв тендер на будівництво хаба в Києві та Одесі", – заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Підрядником в Києві та Одесі мала бути компанія Тетра Інвест, зареєстрована в Києві в березні 2021 року. Основний вид діяльності – здавання в оренду, експлуатація та будівництво нерухомості. Бенефіціарна власниця і керівниця – Світлана Цикун. Тетра Інвест збиралась проводити будівництво разом із міжнародним партнером – World Trade Center Group.

За умовами договору, Укрпошта повинна була орендувати спроєктований та побудований переможцем тендеру сортувальний центр, водночас сплачуючи за нього за договором купівлі-продажу з подальшим переоформленням права власності.

Сума тендеру в Києві становила $46 млн, в Одесі – $39 млн.

Смілянський повідомив, що Укрпошта не відмовляється від своїх планів та починає добір підрядника на будівництво сортувального центру в Одесі та Києві заново.

Сума тендеру сортувального центру у Одесі площею 7,5 га становить майже $35,4 млн з ПДВ. Сума тендеру сортувального центру у Києві площею 8 га становить майже $60 млн з ПДВ.

Раніше Укрпошта вже уклала договори із підрядниками на будівництво сортувальних центрів у Львові, Харкові, Дніпрі та депо у Івано-Франківську.