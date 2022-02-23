Росія евакуює своїх дипломатів із України

Евакуація персоналу розпочалася у всіх дипломатичних представництвах Росії в Україні, повідомляє Вести.

"Евакуація персоналу вже розпочалася", - сказав співрозмовник агентства.

Від'їзд співробітників дипмісії у Росії пов'язують із загрозами життю та безпекою. МЗС РФ нагадав, що посольство Росії в Києві та генеральні консульства в Одесі, Львові та Харкові неодноразово зазнавали нападів.