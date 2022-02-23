Росія евакуює своїх дипломатів із України
Евакуація персоналу розпочалася у всіх дипломатичних представництвах Росії в Україні, повідомляє Вести.
"Евакуація персоналу вже розпочалася", - сказав співрозмовник агентства.
Від'їзд співробітників дипмісії у Росії пов'язують із загрозами життю та безпекою. МЗС РФ нагадав, що посольство Росії в Києві та генеральні консульства в Одесі, Львові та Харкові неодноразово зазнавали нападів.
"Об'єктами агресивних дій ставали російські дипломати. На їх адресу надходили загрози фізичної розправи. Вчинялися підпали їхнього автотранспорту. Всупереч своїм зобов'язанням щодо Віденських конвенцій про дипломатичні та консульські зносини київська влада не реагувала на те, що відбувається", — сказано в заяві.