Пальне на АЗС продовжує дорожчати

Роздрібні мережі АЗС з 22 до 23 лютого підвищили вартість пального в середньому на 41 коп./л. Середня ціна в країні на бензин А-92 склала 34,58 грн/л, на бензин А-95 — 35,48 грн/л, на дизельне пальне — 34,65 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зокрема, на станціях мережі KLO бензини і ДП здорожчали на 0,10 грн/л: бензин А-92 – до 35,69 грн/л, бензин А-95 – до 36,29 грн/л, дизпальне – до 35, 59 грн/л. Бензини в мережі AMIC здорожчали на 0,19 грн/л, дизпаливо – на 0,06 грн/л.

На «БРСМ» пальне здорожчало на 0,24 грн/л, бензини марки А-92 й А-95 – до 32,82 і 33,82 грн/л відповідно, дизельне пальне – до 32,04 грн/л.

Мережі Motto, Prime, Mango, «Кворум» та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,26-1,00 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) учора, 22 лютого, після обіду підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л. У мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 33,95 грн/л, А-95 – до 34,95 грн/л і ДП – до 34,00 грн/л. На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 34 грн/л, на «п'ятірку» й дизпальне — до 35,00 і 34,00 грн/л.