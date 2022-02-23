Засідання Ради щодо введення НС перенесли на вечір – нардепи
Засідання Верховної Ради України щодо введення режиму надзвичайної ситуації переноситься на вечір. Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Сьогодні Рада далі з 14.00 до 17.00 працює у Комітетах, потім о 17.00 позачергове щодо запровадження надзвичайного стану", - написав він.
У свою чергу, народний депутат Олексій Гончаренко на своєму каналі уточнив, що зараз ведеться
"робота щодо внесення змін до рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану".
"Після закінчення цієї роботи ввечері відбудеться позачергове засідання Ради для розгляду цього питання", – також підтвердив він.