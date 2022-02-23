Засідання Ради щодо введення НС перенесли на вечір – нардепи

Засідання Верховної Ради України щодо введення режиму надзвичайної ситуації переноситься на вечір. Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Сьогодні Рада далі з 14.00 до 17.00 працює у Комітетах, потім о 17.00 позачергове щодо запровадження надзвичайного стану", - написав він.

У свою чергу, народний депутат Олексій Гончаренко на своєму каналі уточнив, що зараз ведеться "робота щодо внесення змін до рішення РНБО про запровадження надзвичайного стану" .