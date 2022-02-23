Долар подолав позначку 30 грн

На валютному ринку - справжня паніка.

На міжбанківському валютному ринку﻿ о 14:15 котирування безготівкового долара піднялися до 29,60 гривень на купівлі та 29,70 гривень на продажу. Національний банк намагався гасити пожежу, періодично з'являючись із продажем у режимі «вибору кращої ціни», але це вже ніяк не допомагає. Зрештою регулятор, схоже, здався і залишив ринок.

Готівковий валютний ринок у стані «саморозігріву». На момент написання долар, який ще вранці у Києві продавали по 29,20-29,25 гривень, подорожчав до 30,05-30,10 гривень. Тобто, за півдня – майже на гривню.

В інших містах ситуація ще гірша. Наші кореспонденти з Дніпра повідомляють, що великі оптові обмінні пункти виставили курс на продаж 31,00-32,00 гривні. А у Харкові деякі оптові обмінні пункти почали працювати виключно на покупку, виставивши «Без продажу».