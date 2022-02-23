Валютний ринок середи: хід торгів

На валютному ринку - справжня паніка.

На міжбанківському валютному ринку до 14:15 котирування безготівкового долара піднялися до 29,60 гривень на купівлі та 29,70 гривень на продажу. Національний банк намагався гасити пожежу, періодично з'являючись із продажем у режимі «вибору кращої ціни», але це вже ніяк не допомагає. Зрештою регулятор, схоже, здався і залишив ринок.

Готівковий валютний ринок у стані «саморозігріву». На момент написання долар, який ще вранці у Києві продавали по 29,20-29,25 гривень, подорожчав до 30,05-30,10 гривень. Тобто, за півдня – майже на гривню. В інших містах ситуація ще гірша. Наші кореспонденти з Дніпра повідомляють, що великі оптові обмінні пункти виставили курс на продаж 31,00-32,00 гривні. Такі ціни налякали клієнтів, і буквально кілька хвилин тому вони знизили їх до 30,30-30,70 гривень. А у Харкові деякі оптові обмінні пункти почали працювати виключно на покупку, виставивши «Без продажу».

Євро на FOREX у першій половині дня коливається у межах 1,1316-1,1357 долара. З готівкою євро відбувається приблизно те саме, що і з доларом. У Києві ще вранці його можна було вільно купити по 33,25-33,30 гривень, але на обід цінник підняли рівно на гривню – до 34,20-34,40 гривень. При цьому оператори повідомляють про ажіотажний попит та падіння пропозиції з боку населення.

Російський рубль продовжує лихоманити. Вчора увечері він зміцнився до 78,60 руб/$, тому що санкції проти Росії виявилися досить м'якими та не вразили ринок. Проте вже сьогодні у першій половині дня він опустився майже до 80 руб/$ та станом на 14:00 торгується в межах 79,70-79,85 руб/$. Готівковий рубль знову дорожчає: ще вранці його продавали по 3,65-3,68 гривні за 10 рублів, але вже до обіду цінник підняли до 3,70-3,73 гривні за 10 рублів.

«Криптовалюта №1» біткоїн відновив зростання: буквально годину тому його ціна на популярній біржі Binance піднялася до 39125 доларів за 1BTC.