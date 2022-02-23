Cummins представила двигун, здатний працювати на будь-якому пальному

Двигуни внутрішнього згоряння доживають своїх днів з тотальним переходом індустрії на випуск електромобілів. Відколи це стало зрозумілим, автопромисловість і велика нафта намагаються врятувати ДВЗ. Тепер один із найвідоміших виробників великих дизельних моторів приєднався до когорти брендів з альтернативним ДВЗ, здатним працювати на будь-якому пальному, повідомляє 24 Канал.

Далеко не всі люди переконані, що електромобілі є найкращим рішенням для збереження навколишнього середовища. Вони частково праві, але кращої альтернативи поки немає. Хоча деякі компанії докладають зусилля для продовження використання ДВЗ.

Американська компанія Cummins є одним з найбільших гравців у галузі двигунів внутрішнього згоряння, а нещодавно вона оголосила про плани переходу на водень. Оскільки водень горить інакше, ніж інші види пального, у Cummins розробили оптимізовану камеру згоряння для змішування горючої суміші. Після цього виробник двигунів пішов ще далі та представив те, що називає “незалежним від пального двигуном”. Це платформа двигуна, яка може спалювати будь-яке пальне, хоча не все одночасно. Це означає, що двигун майже однаковий, незалежно від того, яке паливо він використовує, але з невеликими адаптаціями для кожного типу пального. Це заощаджує час на розробку та гроші на виробництво, а також забезпечує підвищену гнучкість для клієнтів Cummins.

Незалежно від пального, ці двигуни будуть мати ту саму основу під прокладкою головки, а компоненти над прокладкою відрізнятимуться, залежно від пального. Це необхідно для оптимізації спалювання та підвищення ефективності, адаптації до характеристик кожного палива. Cummins застосовуватиме цей підхід до дизайну в легендарних серіях двигунів B, L та X, які будуть доступні для роботи на дизелі, природному газі та водні.

Залежно від типу палива ці двигуни будуть значно чистішими за традиційні мотори аналогічного обсягу та характеристик, хоча все ще викидатимуть в атмосферу певну кількість шкідливих хімічних сполук. Крім того, ДВЗ все ще мають низький ККД, тоді як електричні мотори забезпечують до 96% корисної дії при роботі.