У Франції назвали умову поновлення сертифікації "ПП-2"

Проект Nord Stream 2 («Північний потік-2») може відновитись у той день, коли Росія виконає свої міжнародні зобов’язання, повідомляє Oilpoint.

Про це заявив у середу міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.

«Зупинка цього проекту – правильне та сміливе рішення. Енергетична незалежність має бути пріоритетом ЄС. «Північний потік-2» може відновитися у той день, коли російська влада виконає свої міжнародні зобов’язання», – сказав Ле Мер в ефірі телеканалу BFM.

При цьому глава Мінфіну нагадав, що «у Франції ціни на газ заморожені і лише 20% газу, що поставляється, імпортується з Росії».

Коментуючи можливий вплив подій в Україні на світові ціни на нафту, Ле Мер заявив, що «не знає, на який рівень може піднятися ціна за барель».

«Але треба бути дуже уважним», – наголосив він. ﻿

Глава французького Мінфіну при цьому зазначив, що «вплив українських подій на французьку економіку матиме обмежений характер».