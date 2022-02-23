У Франції назвали умову поновлення сертифікації "ПП-2"
Проект Nord Stream 2 («Північний потік-2») може відновитись у той день, коли Росія виконає свої міжнародні зобов’язання, повідомляє Oilpoint.
Про це заявив у середу міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.
«Зупинка цього проекту – правильне та сміливе рішення. Енергетична незалежність має бути пріоритетом ЄС. «Північний потік-2» може відновитися у той день, коли російська влада виконає свої міжнародні зобов’язання», – сказав Ле Мер в ефірі телеканалу BFM.
При цьому глава Мінфіну нагадав, що
«у Франції ціни на газ заморожені і лише 20% газу, що поставляється, імпортується з Росії».
Коментуючи можливий вплив подій в Україні на світові ціни на нафту, Ле Мер заявив, що
«не знає, на який рівень може піднятися ціна за барель».
«Але треба бути дуже уважним», – наголосив він.
Глава французького Мінфіну при цьому зазначив, що
«вплив українських подій на французьку економіку матиме обмежений характер».
«Обсяг французького експорту на російський ринок і обсяг нашого імпорту з Росії знаходяться приблизно на одному рівні – 1-2%», – зауважив він.