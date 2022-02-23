ВР дозволила Кабміну розпоряджатися держбюджетом для оборонних цілей

ВР дозволила Кабміну розпоряджатися держбюджетом для оборонних цілей

Верховна Рада проголосувала за законопроект №7100, який дозволить уряду на період військової агресії та загострення розпоряджатися всією сумою доходу бюджету для фінансування армії.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє Телеграм-канал﻿ PavlovskyNews.

За її словами, закон про особливий порядок фінансування оборони країни ухвалено на три місяці і, якщо буде потреба, ВР продовжить термін його дії.

"Україна опинилася в надзвичайно складному становищі. Ви знаєте, що сьогодні майже кожну хвилину загострюються військові дії на лінії розмежування", - сказала нардеп.

Вона зазначила, що в РФ оголосили розмежувальною лінію адміністративного кордону.

"Це означає, що від нашої армії залежатиме, чи вистоє Україна, і вона вистоє, немає жодних сумнівів", - заявила Тимошенко.
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