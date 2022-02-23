Про комендантську годину в Києві поки не йдеться – Кличко

У разі затвердження Верховною Радою надзвичайного стану заборонять масові акції, встановлено контроль в'їзду/виїзду з регіону. Про комендантську годину поки не йдеться. Про це оголосив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо таке рішення (про введення надзвичайного стану) буде прийнято, що це означає? На територіях областей починають діяти оперативні штаби під керівництвом голів ОДА чи КМДА, встановлюється посилений контроль в'їзду та виїзду з території міст та областей", – сказав Кличко у відеозверненні у середу.

За його словами, також може обмежуватись рух транспортних засобів, проводиться їх огляд.

"Установлюється заборона на проведення масових заходів, Установлюється заборона на проведення мітингів, можуть бути інші обмежувальні заходи", – наголосив мер столиці.

При цьому він наголосив: