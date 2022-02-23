Комаровський назвав три основні щеплення, які потрібно зробити дорослим

Доктор Комаровський розповів, що є щеплення, які необхідно робити кілька разів у житті, пише Людмила Жукова, РБК-Україна.

"Якщо ви впевнені, що ви зробили всі необхідні щеплення, коли ви були маленькими, ваша впевненість може коштувати вам життя. Наприклад, стандартне щеплення від правця і дифтерії робиться в 16 років. Але треба знову вакцинуватися в 26 років, в 36, в 46 років. Тобто через кожні 10 років. "Якщо у вас немає щеплення від дифтерії і правця - ви не захищені від цих захворювань" , - сказав доктор Комаровський.

Тому кожен цвях, на який ви ненароком наступили і поранилися, – це реальна загроза вашому життю, тому що може розвинутися правець. І кожен випадок, коли ви опиняєтеся в епіцентрі дифтерії – це знову ж загроза захворіти. За словами Євгена Комаровського, коли в кінці минулого століття був серйозний спалах дифтерії - захворіло і померло більше дорослих, ніж дітей від цієї "дитячої" інфекції.

Якщо у вас літні батьки, їм важливо прищепитися проти пневмокока.

"Пневмокок - це чи не головний вбивця літніх людей. Імунний захист до цієї бактерії слабшає з віком. Тому в усьому світі люди у віці 60+ прищеплюють від захворювання, – сказав медик.

Вакцина платна, але ви можете захистити літніх батьків, зробивши її в комерційних центрах імунопрофілактики, додав лікар.

І третя вакцина - від грипу.

Доросла людина повинна робити його щороку. До того ж, за словами кандидата медичних наук, сьогодні можна легко дізнатися, чи є у вас захист від кору, коклюшу або вітрянки. Здавши деякі аналізи, Ви отримаєте відповідь на це питання в будь-якій лабораторії.