Унікальні артисти з усього світу у новому випуску "Ігри талантів"

У суботу, 26 лютого, о 21.00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра грандіозного шоу "Ігри талантів", повідомляє Сьогодні.

Звичайні українці змагатимуться за грошовий приз у розмірі 150 тисяч гривень. Для перемоги їм потрібно розгадати найрізноманітніші таланти виконавців, яких за перший сезон проєкту буде понад 130.

Для того, щоб знайти таку кількість талановитих артистів, готових до виступу на сцені, продюсерам шоу довелося вийти за межі України та шукати унікальних виконавців у всьому світі. Чим же вражатимуть зірки світового рівня?

Для зйомок розважального шоу "Ігри талантів" продюсери каналу Україна переглянули тисячі заявок виконавців, адже головне завдання кожного випуску – заплутати та вразити гравців та ускладнити процес відгадування. Так, було відібрано 132 унікальних артистів не лише з України, а й з Франції, Іспанії, Італії, Америки, Монголії, Ізраїлю, Британії, Німеччини та Канарських островів.

А приліт зірки Берлінської опери був під загрозою через скасовані рейси. Але найбільшою складністю та гордістю творців стане поява ізраїльтянина, участь якого до останнього була під питанням через особливості перетину кордонів та втрачений під час перельоту багаж, де перевозили унікальний реквізит для номера.

За ніч художнику-постановнику шоу довелося зробити точну копію цього реквізиту, щоб артист зміг вийти на сцену.

Через карантин багато країн досі не відкрили своїх кордонів, повідомлення між деякими державами теж проблематичне і ще загострилося через політичну ситуацію в Україні. Але ми пишаємося тим, що знімальний процес продовжується, а ми вже встигли заявити чимало талантів з усього світу.

Ігри талантів / Фото: пресслужба

Таким чином перед учасниками проєкту з'являться виконавці, які продемонструють чимало унікальних і навіть маловідомих талантів. Гравці разом із зірковими наставниками керуючись логікою та інтуїцією повинні зрозуміти, хто перед ними: акробат чи повітряний гімнаст, танцівник східних танців чи виконавець танури, лезожер чи мечоносець, бітбоксер чи скрипаль-віртуоз, товстошкіра людина чи балансувальник.

Ведучим нового грандіозного шоу каналу "Україна" став мегапопулярний DZIDZIO, а режисерами-постановниками – Герман Ненов, Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.