Супутні хвороби не є протипоказанням до вакцинації - Кузін

Супутні хвороби не є протипоказанням до вакцинації. Про це наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу, повідомляє пресслужба МОЗ﻿.

"Наголошую, хронічні хвороби є прямим показанням до вакцинації від COVID-19. Людям із бронхіальною астмою, туберкульозом, серцево-судинними, ендокринними, неврологічними захворюваннями, діабетом, хворобами нирок, тим, хто знаходиться на діалізі, вакцинація необхідна, оскільки вони ризикують важко захворіти на COVID-19 та отримати ускладнення. Так само щеплення потрібне людям з онкологічними, аутоімунними захворюваннями, з ВІЛ-інфекцією, після трансплантації органів, адже вони також у групі ризику" , – підкреслив Ігор Кузін.

Він також зазначив, що людям із цими захворюваннями найімовірніше знадобиться додаткова доза, оскільки ці хвороби та їхнє лікування дуже сильно впливають на імунітет, а значить – і на ефективність вакцини.

Головний державний санітарний лікар додав, що для спрощення доступу до вакцинації лікарям було дозволено відкривати флакон із багатодозовою вакциною з приходом першого пацієнта, не чекаючи мінімально необхідної кількості для використання цього флакону. Якщо ж упродовж 6 годин вакцину з цього флакону не встигли використати, її утилізують.

Таке ж правило діє і для роботи мобільних бригад з вакцинації. Вони можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну антиковідну вакцину, незалежно від кількості охочих щепитися.