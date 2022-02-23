Держрегулювання: паливо у роздробі подорожчає

Міністерство економіки України 23 лютого оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 32,39 грн/л та дизпалива – 29,33 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС, повідомляє Enkorr.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 37,39 грн/л, на «звичайне» дизпаливо – 36,33 грн/л.

У порівнянні з першою декадою лютого середня ціна на бензин зросла на 64 коп./л, на дизельне паливо – на 26 коп./л.

Як повідомлялося, 14 травня 2021 р. уряд ухвалив постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, було прийнято зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлено граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) та бензину (не вище 5) грн/літр).

2 червня Кабінет Міністрів вніс зміни до формули розрахунку середньої ціни на пальне. Зокрема, до неї було включено логістичні та інші витрати мереж АЗС у розмірі $27/т, або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензинів та 73 коп./л (з ПДВ) — до вартості ДП.