Ціна газу в Європі вперше цього року перевищила $1000

Ціна газу в Європі вперше у 2022 році перевищила $1000 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE Futures, повідомляє Интерфакс.

Вдень у середу ціна найближчого (березневого) ф'ючерсу на хабі TTF досягла $1004 за тисячу кубометрів, тоді як у вівторок торги на TTF закрилися на рівні $925.

Раніше газ понад тисячу доларів у Європі торгувався у грудні минулого року.

Головна політична новина, яка могла вплинути на котирування, - у тому, що влада ФРН вирішила провести додаткове вивчення впливу газопроводу "Північний потік-2" на безпеку поставок.

Серед рутинних галузевих процесів - похолодання в Європі та скорочення вироблення електроенергії з відновлюваних джерел, поновлення ділової активності після свят в Азії та нове зростання цін на ЗПГ за азіатським індексом Platts JKM.