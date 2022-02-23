Події РФ загрожують усьому східному флангу НАТО – Дуда

Дії РФ є загрозою не лише Україні, але й всьому регіону, зокрема – східного флангу НАТО і ЄС. Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми слідкуємо за кожним черговим кроком, який робить Росія, президент Путін, кожним черговим рішенням дуже уважно", - запевнив Дуда на прес-конференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Литви Гітанасом Науседою у Києві в середу.

На його думку, ці рішення є загрозою не лише для України, а й для всього східноєвропейського регіону загалом та для східного флангу НАТО зокрема.