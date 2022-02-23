Велика Британія передасть Україні додаткову зброю – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у зв'язку із все більш загрозливою поведінкою Росії. Про це Джонсон сказав сьогодні, 23 лютого, виступаючи у британському парламенті, повідомляє Ліга.net.

"У світлі все більш загрозливої поведінки з боку Росії та відповідно до нашої попередньої підтримки Велика Британія найближчим часом надасть додатковий пакет військової підтримки Україні" , – сказав британський прем'єр.

Він додав, що "це міститиме летальну допомогу у вигляді оборонної зброї та нелетальну допомогу".

Також уряд Британії сьогодні доручив регулятору ЗМІ переглянути ліцензію каналу Russia Today у країні.