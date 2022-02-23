Путін заперечує суверенітет України та не виконує обіцянок — МЗС Франції
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент РФ Володимир Путін заперечує суверенітет України. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Новое время.
"Президент Путін у своїй промові [у понеділок] заявив у деякому сенсі про заперечення України як суверенної країни", - сказав він.
За його словами, рішення Путіна визнати "ЛДНР" пахне
"ревізіонізмом" та спробою
"переосмислити історію".
"Загалом, він ( Путін - ред) не виконує свої обіцянки ні публічно, ні в приватному порядку, чи то президенту Макрону, чи канцлеру Шольцу. Коли і як ми маємо вірити тому, що говорить президент Путін? Я не знаю, чи хтось знає", — сказав міністр.
Відповідаючи на питання про можливість повномасштабного російського вторгнення, Ле Дріан сказав, що за наявності
"140 тисяч російських військ" на кордонах України
"можливо все, включаючи найгірше".