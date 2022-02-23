Путін заперечує суверенітет України та не виконує обіцянок — МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент РФ Володимир Путін заперечує суверенітет України.﻿ Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Новое время.

"Президент Путін у своїй промові [у понеділок] заявив у деякому сенсі про заперечення України як суверенної країни" , - сказав він.

За його словами, рішення Путіна визнати "ЛДНР" пахне "ревізіонізмом" та спробою "переосмислити історію" .

"Загалом, він ( Путін - ред) не виконує свої обіцянки ні публічно, ні в приватному порядку, чи то президенту Макрону, чи канцлеру Шольцу. Коли і як ми маємо вірити тому, що говорить президент Путін? Я не знаю, чи хтось знає" , — сказав міністр.