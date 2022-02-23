Путін заперечує суверенітет України та не виконує обіцянок — МЗС Франції

Путін заперечує суверенітет України та не виконує обіцянок — МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент РФ Володимир Путін заперечує суверенітет України.﻿ Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Новое время.

"Президент Путін у своїй промові [у понеділок] заявив у деякому сенсі про заперечення України як суверенної країни", - сказав він.

За його словами, рішення Путіна визнати "ЛДНР" пахне "ревізіонізмом" та спробою "переосмислити історію".

"Загалом, він ( Путін - ред) не виконує свої обіцянки ні публічно, ні в приватному порядку, чи то президенту Макрону, чи канцлеру Шольцу. Коли і як ми маємо вірити тому, що говорить президент Путін? Я не знаю, чи хтось знає", — сказав міністр.

Відповідаючи на питання про можливість повномасштабного російського вторгнення, Ле Дріан сказав, що за наявності "140 тисяч російських військ" на кордонах України "можливо все, включаючи найгірше".

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