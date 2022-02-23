Стефанчук заявив, що його родину атакували хакери

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери. Також депутат повідомив про спроби зламати облікові записи членів його сім'ї.﻿ Про це, посилаючись на заяву Руслана Стефанчука в соцмережі, пише Сергій Сурепін, РБК-Україна.

"Почалися активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки" , - повідомив Руслан Стефанчук.

У коментарі РБК-Україна прес-Секретарь Руслана Стефанчука Марія Дейнеко підтвердила інформацію про напад хакерів. Також вона додала, що атака проводиться з території Російської Федерації.

Голова Верховної Ради України нагадав користувачам про необхідність дотримуватися кібергігієну, обережність і не довіряти випадковим повідомленням. Руслан Стефанчук порадив змінити паролі, встановити двоетапну ідентифікацію та застосовувати інші заходи інформаційної безпеки.