Стефанчук заявив, що його родину атакували хакери
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що його атакували хакери. Також депутат повідомив про спроби зламати облікові записи членів його сім'ї. Про це, посилаючись на заяву Руслана Стефанчука в соцмережі, пише Сергій Сурепін, РБК-Україна.
"Почалися активні спроби зламати акаунти всієї моєї сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", - повідомив Руслан Стефанчук.
У коментарі РБК-Україна прес-Секретарь Руслана Стефанчука Марія Дейнеко підтвердила інформацію про напад хакерів. Також вона додала, що атака проводиться з території Російської Федерації.
Голова Верховної Ради України нагадав користувачам про необхідність дотримуватися кібергігієну, обережність і не довіряти випадковим повідомленням. Руслан Стефанчук порадив змінити паролі, встановити двоетапну ідентифікацію та застосовувати інші заходи інформаційної безпеки.