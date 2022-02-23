Вночі "мінус", а вдень до +10°С: погода 24 лютого

Завтра в Україні синоптики﻿ обіцяють перепади температур. Так, вночі температура опуститься до позначок зі знаком "мінус", а вдень повітря в деяких областях прогріється до +10°С.

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У четвер, 24 лютого, у західних та східних регіонах вдень очікується від +4°С до +7°С, у північних і деяких центральних – від +5°С до +7°С, а в південній і частково центральній частині прогнозується від +6°С до +8°С. Найтепліше буде у Миколаївській та Херсонській областях – від +8°С до +10°С, найнижче стовпчики термометрів опустяться у Донецькій – від +3°С до +5°С. Вночі до -2°С може похолодати на півночі та в центрі, а також місцями на заході та сході. У південних регіонах та в більшості західних прогнозують від 0 до +4°С.

З опадів очікується дощ з мокрим снігом вночі на заході та півночі, а також протягом доби на сході. На півдні вночі буде дощити. На решті території хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер 5-10 м/с у північній та східній частині, а в інших регіонах – 3-8 м/с.

У столиці України, Києві﻿, 24 лютого термометри покажуть від +5°С до +7°С вдень та від 0 до +2°С вночі, вітер 3-8 м/с, протягом доби хмарно з проясненнями.