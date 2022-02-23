В Міноборони розповіли, як відбуватиметься призов резервістів

В Міністерстві оборони розповіли, як відбуватиметься призов резервістів за наказом Верховного головнокомандувача ЗСУ, повідомляє УНІАН.

Про це на брифінгу розповів військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів.

"Як відомо, за наказом Верховного головнокомандувача в нашій країні розпочато призов резервістів на військову службу за призовом із числа резервістів в особливий період. Зазначений захід відбувається на підставі с. 39-1 Закону про військовий обов’язок і військову службу. Призов призначений для оперативного доукомплектування Збройних сил та інших військових формувань – Нацгвардії та Державної прикордонної служби" , - сказав Максимів.

Також він додав, що від сьогодні по всій країні розпочато роботу по призову. Він закликав резервістів першої хвилі, тобто тих хто брав участь в операціях АТО та ООС не чекати повістки з військових комісаріатів і самостійно до них з’явитися для проходження медичної комісії.

Максимів розповів, що процедура призову триватиме до 7 днів, тобто від моменту призову до воєнкомату і відправки резервіста у військові частини пройде до одного тижня.

Говорячи про чисельність резервістів, які будуть призвані на військову службу, Максимів сказав, що до лав збройних сил буде призвано до 36 тисяч і по 5 тисяч до Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Окрім того, Максимів зазначив, що відстрочку від призову мають ті резервісти, хто не може служити на даний момент за сімейними обставинами. Виховання дітей, догляд за непрацездатними батьками, за батьками, що мають інвалідність. Також ті хто мають бронь, працюючи на підприємствах, які мають мобілізаційне завдання.

Також Максимів висловив впевненість, що ухилянтів серед резервістів не буде, адже всі вони це солдати, сержанти та офіцери, які вже служили в АТО/ООС, мають реальний бойовий досвід.