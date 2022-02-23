Британія заборонить розміщення держборгу РФ у Лондоні

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що країна заборонить розміщення Росією суверенного боргу у Лондоні після визнання Москвою «Л/ДНР», повідомляє Новое время.

"Ми дуже чітко заявили, що збираємось обмежити доступ Росії до британських ринків. Ми збираємося припинити розміщення російським урядом суверенного боргу у Сполученому Королівстві" , — сказала Трасс у коментарі телеканалу Sky.

Вона додала, що будуть «ще жорсткіші санкції проти основних олігархів, ключових організацій у Росії, обмеження доступу Росії до фінансових ринків, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення в Україну» .

За словами західних чиновників, для обмеження продажу суверенних боргових зобов’язань Росії у Лондоні Великобританії потрібно буде внести зміни до законодавства.

Проте, маючи четверті за величиною валютні резерви у світі, що перевищують $630 мільярдів доларів, і в ситуації, коли ціни на нафту Brent становлять майже $97 за барель, Росії навряд чи знадобиться найближчим часом продавати великі обсяги боргових зобов’язань, номінованих в іноземній валюті, пише агентство.