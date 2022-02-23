Розкрито нові прізвища росіян з санкційного списку ЄС

ЗМІ дізналися нові прізвища російських чиновників, які потрапили під санкція Євросоюзу, повідомляє УНІАН.

Разом з Міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і керівником Адміністрації президента Антоном Вайно у списку санкцій опинилися командувач Чорноморським флотом ігор Осипов і головнокомандувач повітряно-космічними силами Сергій Суровікін.

Крім того, в списку санкцій значаться заступник голови уряду та голова наглядової ради ВТБ Дмитро Григоренко і голова Державної корпорації розвитку "Веб.РФ" Ігор Шувалов.

Нагадаємо, 23 лютого ЄС має намір оприлюднити узгоджений усіма 27-ма країнами-членами санкційний список. Всім, хто в нього потрапить, заморозять активи на території ЄС, заборонять в'їзд до країн Європейського Союзу і транзит через них.

На цей час відомо, що в список увійшов 351 депутат Держдуми, всі вони проголосували за визнання "ЛДНР", а також 24 фізичних та три юридичних особи.