У Rozetka розповіли, чи купують українці подарунки на 23 лютого

Дані українського маркетплейсу Rozetka свідчать, що українці перестали купувати подарунки на День захисника Вітчизни, який 23 лютого відзначають у низці пострадянських країн, у тому числі в Росії та Білорусі, повідомляє Новое время.

Про це написав у Facebook співзасновник та співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

"23 лютого — найкращий день, щоб переконатися, що в Україні помер совок. Щороку цього дня я дивлюся зріз товарів, що продаються, і розумію, що ми нескінченно далекі від свята, яке за поребриком називають днем захисника вітчизни, днем радянської армії. 10 років тому цього дня продавалися умовні „подарунки чоловікам“, Сім років тому їхня кількість стала стрімко скорочуватися, минулого року їх було дуже мало. У цьому їх немає. Це парадокс, але я радий, що продажів немає" , — написав Чечоткін.

Він додав, що жоден із його знайомих цього дня не відправив йому «ідіотську вітальну листівку». На думку Чечоткіна, люди похилого віку в Україні також перестали себе асоціювати з цим днем, «тому що неможливо святкувати день „захисників“, які хочуть розтерзати твою країну».

"Які б фантазії не народжувала пропаганда Путіна, Україна пережила своє радянське минуле, попрощалася з ним та пішла вперед. Ми нікому і ніколи не віддамо свою свободу" , — зазначив співвласник Rozetka.

За його словами, лідери продажів сьогодні - сейфи для зброї, каністри та батарейки.

День захисника Вітчизни був встановлений в РРФСР 27 січня 1922 року в річницю створення Червоної армії. З 1922 року ця дата традиційно відзначалася як День Червоної армії, з 1946 року — День Радянської армії, з 1949 по 1992 рік — День Радянської армії і Військово-морського флоту.

Це свято досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

В Україні святкування 23 лютого в перший рік російської агресії скасував своїм указом президент Петро Порошенко. Цей указ також встановив День захисника України 14 жовтня. З 2015 року День захисника України 14 жовтня є вихідним.