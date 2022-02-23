Ахметов заявив, що продовжить інвестувати в Україну

Власник групи SCM переконаний, що Україна і українці вийдуть з поточної ситуації сильнішими, повідомляє УНІАН.

Про це бізнесмен заявив по прильоту до Києва.

"Україну ми любимо, в Україну ми віримо, і я переконаний що з цієї ситуації Україна й українці вийдуть сильнішими" , - заявив Рінат Ахметов.

Він підкреслив, що SCM продовжує інвестувати мільярди доларів у будівництво і модернізацію виробничих потужностей і створення робочих місць в Україні.

"Я не зупиняю інвестиції, а продовжую інвестувати - і це мільярди доларів в українську економіку, в нові робочі місця і від цього виграє Україна і кожен українець. Ми готові допомагати уряду, готові допомагати містам, де розташований наш бізнес. І найголовніше - ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Людей в біді ми не покинемо - це я можу сказати з упевненістю. І кожен повинен займатися своєю справою" , - заявив він.

Нагадаємо, напередодні бізнесмен ініціював дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд грн податків для підтримки Державного бюджету.