Сили тероборони Києва мають на озброєнні гранатомети стандартів НАТО

Сили територіальної оборони Києва мають у своєму розпорядженні озброєння, яке надали Україні союзники, повідомляє УНІАН.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника штабу Сил територіальної оборони Андрій Войлоков.

Він зазначив, що Сили тероборони на 100% за штатом воєнного часу забезпечені зброєю, боєприпасами. Навіть, за його словами, здійснено розподіл та отримані матеріально-технічні засоби та озброєння, надані Україні як матеріально-технічна допомога. Йдеться про протитанкові гранатомети NLAW, гранатомети "Бункер М-141", які є на озброєнні країн-членів НАТО.

"Це все теж у нас є" , - сказав він.

Войлоков додав, що заздалегідь розпочата підготовка інструкторів і резервістів, які будуть виконувати завдання за допомогою вище згаданих засобів.

Він наголосив, що цю інформацію адресовано спеціально ворогу.