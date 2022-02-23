ЄС офіційно ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

У середу, 23 лютого, Європейський союз офіційно запровадив санкції проти Росії за визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".﻿ Про це йдеться на сайті Європейської ради, повідомляє УНІАН.

До санкційного списку потрапили усі депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати "ЛДНР". Йдеться про 351 депутата.

Крім того, ЄС запровадив санкції щодо 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Серед них:

члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;

банки і бізнесмени / олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;

старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, підсанкційним росіянам заборонено подорожувати до ЄС та в’їжджати з метою транзиту.

Також ЄС ввів заборону на імпорт товарів з територій "ЛНР" і "ДНР", обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з певними секторами економіки, заборону на надання туристичних послуг, а також заборону на експорт певних товарів і технологій.

Санкції ЄС також містять секторальну заборону на фінансування Росії, її уряду і Центрального банку. Йдеться про обмеження доступу Росії до ринків капіталу і фінансових послуг ЄС.