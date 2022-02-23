На Донеччині окупанти дитсадок та будинок

На Донеччині обстріляли населені пункти Зеленопілля та Миколаївка, влучили у дитсадок та житловий будинок. Дітей ховали у підвалі, відомо, що одна жінка отримала поранення, повідомляє УНІАН.

Так у с. Зеленопілля Бахмутської громади, що у 5 км від лінії розмежування, окупаційні війська обстріляли дитсадок. Поліцейські документують наслідки обстрілу та допомагають місцевим жителям. Чотирьох дітей, які на момент обстрілу ховалися у підвалі разом із вихователями, забрали батьки.

Окупанти обстріляли населенні пункти у Донецькій області / фото facebook.com/UA.National.Police

Крім того, на вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя.

На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції / фото facebook.com/UA.National.Police

У Миколаївці, що під Волновахою, внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Анкетні дані постраждалої встановлюються.