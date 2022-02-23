Опозиція вимагає зміни Указу про надзвичайний стан
Указ про запровадження надзвичайного стану в Україні вимагає внесення змін і доповять про це президенту Володимиру Зеленському, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Указ у тому вигляді, в якому він був надісланий та зареєстрований у Верховній Раді, не відповідає тим умовам, які поставили голови фракцій. Тому ми надсилаємо зараз листа президенту з тими змінами, які ми б хотіли включити для того, щоб зала проголосувала одноголосно" , – сказала народний депутат Кіра Рудик (фракція Голос) журналістам у кулуарах парламенту.
Нардеп уточнила, що зміни стосуються пом'якшення запропонованих президентом обмежень щодо роботи телерадіокомпаній, заборони політичних партій.
"Документ буде винесено до зали, коли буде готова фінальна версія документа", - зазначила Рудик.
Нардеп сподівається, що президент ухвалить пропозиції лідерів фракцій і внесе зміни.
"Ми вважаємо, що це має статися сьогодні", - наголосила народний депутат.
Нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко розповів, що на погодження направлено низку пом'якшувальних пунктів:
"Пропонуються наступні зміни: вилучається пункт про житло громадян, видаляється про обмеження діяльності телебачення, змінити пункт про можливу заборону політичних партій на ідеологію країни-агресора, що просувають, прибрати пункт про обмеження пересування по Україні".