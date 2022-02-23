Рада виділила на безпеку та оборону додаткові 23 мільярди гривень

Верховна Рада ухвалила закон, яким 23 млрд грн спрямовується за напрямками оборони та безпеки України, повідомляє Економічна правда.

Депутати у 345 голосів підтримали в цілому доопрацьований комітетом законопроєкт №7012-д, який створили на базі п’яти альтернативних документів про фінансування армії.

Згідно ухвалених змін, видатки та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд грн.

З цієї суми 23 млрд грн виділять за напрямком безпеки й оборони. А саме, додаткові 16 млрд грн отримає Міністерство оборони на збільшенення зарплата військовим, територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

Як зазначила під час виступу народна депутатка Юлія Клименко, військові зможуть отримати надбавку до заробітної плати між 3-5 тисяч гривень.

Також 6 млрд грн отримає Міністерство внутрішніх справ, 0,6 млрд грн – Головне управління розвідки. Ще 0,5 млрд грн спрямують на водопостачання у Донецькій області і 0,2 млрд грн – Донецькій та Луганській областям на усунення наслідків ескалації.

Крім того, Міністерству фінансів виділяють додаткові 3,1 млрд грн на обслуговування державного боргу.

Збільшити видатки дозволило перевиконання доходів бюджету за статтею зборів податку на додану вартість з товарів, ввезених в Україну. Крім того, до бюджету внесли грант від Євросоюзу у 90 млн євро.

Спікеру ВРУ доручили невідкладно підписати документ.