Свята 24 лютого 2022: традиції, іменини, прикмети
Власів день, день бармена і свято даху, що поїхав – найцікавіші події 24 лютого на Korrespondent.net, повідомляє Корреспондент.
У григоріанському календарі 24 лютого – 55-й день 2022 року. До кінця року лишається 310 днів.
Які свята в Україні і світі 24 лютого
- Всесвітній день інформаційної архітектури
- Свято даху, що поїхав
- День смужок і цяток
- Всесвітній день бармена
- Великий Власів день
- День народження лотереї.
Які події відбулися 24 лютого в Україні і світі
1466 рік – у Бельгії відбулася перша з відомих лотерей.
1582 рік – Папа Римський Григорій XIII видав буллу про перехід на Григоріанський календар.
1852 рік – письменник Микола Гоголь спалив другий том "Мертвих душ".
1919 рік – уряди України й Польщі підписують угоду про перемир'я.
1938 рік – випущено першу у світі зубну щітку зі штучним синтетичним волокном.
Хто народився 24 лютого
1786 рік – німецький філолог, один із братів-казкарів Вільгельм Грімм.
1932 рік – радянська естрадна співачка, Заслужена артистка РРФСР Майя Кристалінська.
1941 рік – англійський футболіст Боббі Мур.
1955 рік – американський підприємець, засновник і керівник корпорації Apple Стів Джобс.
1959 рік – Володимир Горянський, український актор, телеведучий, Народний артист України (2008).
Народні і церковні свята
Цього дня православна церква вшановує пам'ять священномученика Власія Севастійського. Святий був священномучеником III-IV століть. Жив у Малій Азії та служив єпископом у Каппадокії. З юності його життя вирізнялося праведністю. Коли почалися гоніння на християн, він ховався у печері. За переказами, дикі звірі не нападали на Власія, а, навпаки, охороняли його спокій.
Традиції та обряди
У народному календарі ця дата відома як Власів день. Святого вважали за покровителя тварин. З днем його пам'яті пов'язували кінець зими і казали: "Прийшов Влас – з печі злазь".
Що не можна робити
Заборонено лаятися із сім'єю та залишати дім неприбраним.
Прикмети
- Відлига – морозів більше не буде.
- Багато снігу – до швидкої весни і великої кількості зелені в травні.
- Багато довгих бурульок – до пізньої весни.
- Грім – до великого вітру.
У кого сьогодні іменини
Іменини 24 лютого відзначають: Всеволод, Гаврило, Порфирій, Дмитро, Георгій, Захар.