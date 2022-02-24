Свята 24 лютого 2022: традиції, іменини, прикмети

Власів день, день бармена і свято даху, що поїхав – найцікавіші події 24 лютого на Korrespondent.net, повідомляє Корреспондент.

У григоріанському календарі 24 лютого – 55-й день 2022 року. До кінця року лишається 310 днів.

Які свята в Україні і світі 24 лютого

Всесвітній день інформаційної архітектури

Свято даху, що поїхав

День смужок і цяток

Всесвітній день бармена

Великий Власів день

День народження лотереї.

Які події відбулися 24 лютого в Україні і світі

1466 рік – у Бельгії відбулася перша з відомих лотерей.

1582 рік – Папа Римський Григорій XIII видав буллу про перехід на Григоріанський календар.

1852 рік – письменник Микола Гоголь спалив другий том "Мертвих душ".

1919 рік – уряди України й Польщі підписують угоду про перемир'я.

1938 рік – випущено першу у світі зубну щітку зі штучним синтетичним волокном.

День народження зубної щітки // Фото: pixabay.com

Хто народився 24 лютого

1786 рік – німецький філолог, один із братів-казкарів Вільгельм Грімм.

1932 рік – радянська естрадна співачка, Заслужена артистка РРФСР Майя Кристалінська.

1941 рік – англійський футболіст Боббі Мур.

1955 рік – американський підприємець, засновник і керівник корпорації Apple Стів Джобс.

1959 рік – Володимир Горянський, український актор, телеведучий, Народний артист України (2008).

Народні і церковні свята

Цього дня православна церква вшановує пам'ять священномученика Власія Севастійського. Святий був священномучеником III-IV століть. Жив у Малій Азії та служив єпископом у Каппадокії. З юності його життя вирізнялося праведністю. Коли почалися гоніння на християн, він ховався у печері. За переказами, дикі звірі не нападали на Власія, а, навпаки, охороняли його спокій.

Традиції та обряди

У народному календарі ця дата відома як Власів день. Святого вважали за покровителя тварин. З днем ​​його пам'яті пов'язували кінець зими і казали: "Прийшов Влас – з печі злазь".

Що не можна робити

Заборонено лаятися із сім'єю та залишати дім неприбраним.

Прикмети

Відлига – морозів більше не буде.

Багато снігу – до швидкої весни і великої кількості зелені в травні.

Багато довгих бурульок – до пізньої весни.

Грім – до великого вітру.

У кого сьогодні іменини

Іменини 24 лютого відзначають: Всеволод, Гаврило, Порфирій, Дмитро, Георгій, Захар.