АТБ увійшов до топ-250 найбільших світових рітейлерів за версією Deloitte

АТБ посів 230 місце в рейтингу найбільших світових рітейлерів за версією Deloitte. Ринкова частка підприємства становить 25−30%, повідомляє Новое время.

Компанія АТБ-Маркет, яка володіє мережею дискаунтерів АТБ, увійшла до топ-250 найбільших світових ритейлерів за рівнем доходу у 2020-му фінансовому році за версією компанії Deloitte, передає Інтерфакс-Україна.

" Український рітейлер вперше потрапив до рейтингу 250 найбільших компаній. АТБ-Маркет посів 230 місце рейтингу, його дохід у 2020-му фінансовому році зріс на 18,1% порівняно з 2019 роком. Сукупний середньорічний темп зростання компанії за 2015-2020 фінансові роки становив 26,3%, що робить її дев'ятим швидкоплиним рителем у рейтингу" , - зазначили в Deloitte.

За даними компанії, ринкова частка компанії в секторі продуктового рітейлу України становить 25-30%.

У цьому, 25% обороту становлять власні торгові марки мережі становлять ритейлера.

До кінця 2020 фінансового року мережа АТБ налічувала 1200 магазинів по всій Україні, за час пандемії відкривши 127 нових та реконструювавши 59 існуючих магазинів.

Згідно з методологією дослідження Deloitte, для входу в рейтинг у 2022 році мінімальний дохід компанії має становити $4,1 млрд.

Лідером рейтингу став американський рітейлер Walmart. Також у топ-3 увійшли Amazon та Costco.