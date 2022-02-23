НБУ заявляє про контрольованість ситуації на валютному ринку

Національний банк України продовжує шляхом активних інтервенцій з продажу валюти згладжувати надмірні курсові коливання за дотримання режиму гнучкого курсоутворення, ситуація на валютному ринку, як і раніше, залишається контрольованою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загалом з початку року Національний банк продав $2,1 млрд. Україна має достатній обсяг міжнародних резервів – близько $28 млрд", – йдеться в заяві НБУ.

НБУ нагадав, що у березні 2020 року був змушений за місяць продати майже $2,3 млрд для заспокоєння ажіотажного попиту на ринку, що виник на тлі розгортання коронакризи, а тоді його резерви становили $26,3 млрд.

Регулятор пояснює перевищення попиту на валюту над її пропозицією та послаблення гривні "значною напругою в інформаційному середовищі через агресивну політику Росії" та психологічний фактор, який не може тривати довго

Водночас НБУ наголошує, що міжнародна спільнота вже оголосила про масштабні пакети фінансової допомоги Україні.

"Отже обсяг міжнародних резервів є і залишається достатнім для того, щоб Національний банк і надалі в разі необхідності згладжував надмірні коливання на ринку", - пояснює регулятор.

На його думку, сьогодні немає макроекономічних причин для ослаблення гривні.

"Відмова від фіксації курсу та перехід до плаваючого курсоутворення значно збільшили стійкість валютного ринку до шоків", – додав НБУ.

Він також повідомив, що залишок готівкової іноземної валюти в банківській системі перебуває на належному рівні – близько $1,2 млрд (в еквіваленті) порівняно з близько $1 млрд (в еквіваленті) на початку 2022 року. Нацбанк зазначив, що на сьогодні, на відміну від березня 2020 року, не отримував скарг населення про відсутність готівкової валюти в касах банків або небанківських обмінниках, отже, у банківській системі немає дефіциту готівкової валюти.

Постачання готівкової іноземної валюти, погоджені Національним банком, здійснюються за планом, йдеться в заяві. НБУ додав, що також має в своєму розпорядженні достатній запас готівкової валюти, щоб підтримувати в разі необхідності валютну ліквідність банківської системи.

Нацбанк також зазначив, що макроекономічна стійкість України на сьогодні вища, ніж будь-коли раніше, а банківська система залишається добре капіталізованою, ліквідною та прибутковою.

"Для підтримки стійкості економіки України Національний банк і надалі здійснюватиме зважену монетарну політику на основі інфляційного таргетування та гнучкого обмінного курсу, ефективне регулювання фінансової системи та подальше наближення відповідного регулювання європейських стандартів", – заявив регулятор.

Як повідомлялося, курс гривні на міжбанківському ринку в середу, коли було заявлено про плани запровадження надзвичайного стану, вперше з лютого 2015 року опустився нижче за рівень 29,5 грн/$1 порівняно з 29,05 грн/$1 на кінець дня вівторка, а під кінець дня наблизився до позначки 30 грн/$1.

Ще більше ослаблення гривні відбулося в середу і на готівковому ринку: котирування покупки зросли приблизно з 29 грн/$1 до 29,4-29,5 грн/$1, тоді як курс продажу – з 29,3 грн/$1 до 30,0- 30,2 грн/$1. На готівковому ринку серед фізосіб, за даними ресурсу finance.ua, курс гривні впав до 30,1-30,2 грн/$1.

Минулого тижня НБУ після двох тижнів чистого викупу валюти знову повернувся до чистого її продажу для підтримки гривні: продаж склав $503 млн, купівля – $50 млн. Загалом на кінець минулого тижня чистий продаж Нацбанку склав $1,4 млрд. Додаткові інтервенції у понеділок- вівторок цього тижня оцінювалися сумою понад $400 млн.