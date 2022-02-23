Київ проситиме Анкару закрити протоки для кораблів РФ

Українська влада у разі повномасштабного наступу Росії на Україну проситиме Анкару закрити Босфор і Дарданелли для російських кораблів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, Київ розглядає присутність російських військових кораблів на узбережжі Чорного моря поблизу України як загрозу.

"Україна попросить Анкару розглянути можливість закриття двох своїх проток для російських кораблів у разі вторгнення Москви" - сказав посол.

Слід зазначити, що закриття проток виглядає неможливим, оскільки Росія як чорноморська держава не може бути позбавлена доступу до проток згідно з Конвенцією Монтре. Відтак закриття Туреччиною проток виглядало б як порушення міжнародного права. Водночас останні дії РФ щодо Україні також є грубим порушенням міжнародного права, про що заявила низка країн світу.