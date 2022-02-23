Байден доручив запровадити санкції проти Північного потоку-2

Президент США Джо Байден доручив запровадити санкції проти газопроводу Північний потік-2, повідомляє Новое время.

Байден заявив, що таке рішення було ухвалено через агресивні дії Росії щодо України.

«Сьогодні я доручив своїй адміністрації ввести санкції щодо Nord Stream 2 AG та її посадових осіб. Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на дії Росії в Україні», — заявив американський президент.

Байден також подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцю за припинення сертифікації Північного потоку-2.

«Своїми діями президент Путін дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії. Я хочу подякувати канцлеру Шольцю за його тісну співпрацю і незмінну прихильність притягненню Росії до відповідальності за її дії», — підсумував Байден.

Він також нагадав, що США та союзники останнім часом працювали над тим, щоб дати «рішучу і єдину відповідь Росії».