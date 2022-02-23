Зустріч Зеленського з великим бізнесом була результативною

Бізнес під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським проявив єдність у підтримці президента та армії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На зустрічі, яка тривала приблизно півтори години, були Сергій Тігіпко, Василь Хмельницький, Томаш Фіала, Борис Колесніков, Сергій Тарута, Андрій Ставніцер, Владислав Чечоткін та інші бізнесмени.

"Зустріч була результативною, почули один одного. І держава висловила підтримку підприємцям, і підприємці, у свою чергу, також висловили підтримку державі: готові підставити своє плече", - сказав журналістам після зустрічі президента із представниками великого бізнесу речник президента України Сергій Никифоров.

За словами прессекретаря, на зустрічі сторони "звірили годинники", представники влади поділилися інформацією "що робитиме держава".

"Обмінялися ідеями, обмінялися думками щодо того, хто яку роль має виконувати", - додав він.

"Була розмова про певний спеціальний режим ведення бізнесу в цю критичну фазу, що стосується майбутнього - такого не було", - заявив Никифоров.

Водночас, конкретні деталі наради прессекретар не повідомив журналістам.

За словами Никифорова, з боку влади на зустрічі, окрім Зеленського, було керівництво Офісу президента, а також керівництво силового блоку.

Никифоров також зазначив, що зустріч відвідала велика кількість представників бізнесу.

"Зустріч минула добре, продуктивно. Спілкувалися про питання безпеки. Усі бізнесмени єдині у підтримці президента Володимира Зеленського, наших військових", - сказав гендиректор та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала в ексклюзивному коментарі агентству після зустрічі в Офісі президента ввечері в середу.

Він додав, що під час зустрічі порушувалися питання щодо недопущення внутрішніх провокацій, забезпечення роботи підприємств, виплати зарплат.

"Варто забезпечити, щоб не було скорочень, щоб економіка працювала. Приводів до паніки жодних немає. Збитки для Росії у разі військового наступу занадто великі і з точки зору військових, і з точки зору економічних втрат, до яких призведуть санкції", - зазначив Фіала.

Відповідаючи на запитання щодо можливих форматів підтримки бізнесу, голова Dragon Capital зазначив: "Були різні ідеї, але мені здається, що бізнес точково підтримувати не треба. Гадаю, що неправильно знижувати ПДВ на бензин чи дизель".

На думку Фіали, державі варто передусім забезпечити високі та стабільні показники доходів держбюджету. Також - скорочення дефіциту держбюджету та фінансування армії.

"Не треба точково знижувати податки. Бізнес із податками впорається. Я порекомендував би вести консервативну фіскальну, монетарну політику. Не треба змушувати Національний банк відмовлятися від підвищення ставки рефінансування. Інфляція висока скрізь у світі, і скрізь центробанки підвищують ставки, щоб стримувати зростання цін", - зазначив бізнесмен.

Томаш Фіала також наголосив на важливості структурних реформ, зокрема щодо призначення антикорупційного прокурора та прозорого конкурсу на голову НАБУ, лібералізації тарифів та переходу на монетизації субсидій, дерегуляцію.

"А коли ситуація стабілізується - завершити приватизацію", - додав голова Dragon Capital.

Сергій Тігіпко після зустрічі із президентом Володимиром Зеленським повідомив, що бізнес не збирається зупиняти інвестиції в Україну.

"Мені здається, дуже вчасно президент зібрав великий, середній бізнес. Усі ми практично підтримали президента, всі ми сказали, що консолідовано працюватимемо на Україну. Ніхто не збирається тікати звідси, ніхто не збирається зупиняти інвестиції в Україні", - сказав Тігіпко журналістам після зустрічі в Офісі президента ввечері в середу.

"Це сьогодні прозвучало практично одноголосно", - наголосив він.

За словами Тігіпка, йшлося також про стимулювання бізнесу.

"Наше безумовне завдання - підтримати свої підприємства, співробітників, підтримати тих, хто піде на перепідготовку", - зазначив він.

За словами Тігіпка, з боку президента не прозвучало жодних вимог. "Було одне посилання - залишайтесь в Україні, інвестуєте в Україну, будьте українцями", - розповів він.

"Ми єдині, ми перебуваємо тут, розуміємо своє головне завдання - зберігати спокій, робити інвестиції, виплачувати зарплату та не скорочувати робочі місця", - сказав Новинський.