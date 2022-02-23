Маріуполь візьмуть під посилену охорону

Маріуполь Донецької області, що знаходиться в безпосередній близькості від лінії розмежування, буде взято під посилену охорону, повідомляє Ділова столиця.

Про це йшлося під час селекторної наради під головуванням заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Учасники наради детально обговорили плани дій у різних ситуаціях, організацію роботи медичних установ, дії військо-цивільних адміністрацій Луганської та Донецької областей, місцевої влади Маріуполя, охорона якого буде посилена" , — йдеться у повідомленні.

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ, бригадний генерал Юрій Галушкін повідомив, що зараз триває розгортання штабів Сил територіальної оборони і найближчим часом будуть організовані та проведені збори резервістів тероборони по всій країні. За його словами, насамперед, на навчання на 30 діб буде призвано 14 200 резервістів в окремих районах та областях. Надалі Галушкін не виключив проведення зборів у всіх бригадах та батальйонах.

Перші навчальні збори територіальної оборони заплановані у Маріуполі, Сєверодонецьку та Краматорську Донецької області. Галушкін також звернувся до керівників обласних державних адміністрацій з проханням про сприяння та підтримку сил тероборони під час організації та проведення таких навчань.