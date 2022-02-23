В Україні запроваджено надзвичайний стан (Оновлено)

Рада підтвердила Указ президента щодо запровадження надзвичайного стану на всій території України, повідомляє Новое время.

Рішення підтримало 335 нардепів, четверо не голосували, проти не голосував ніхто.

Раніше народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомили, що Верховна Рада домоглася змін до указу про надзвичайний стан: звідти прибрали спірні пункти, зокрема, про огляд житла громадян, обмеження діяльності телебачення, обмеження пересування Україною.

Доопрацьований указ передбачає такі заходи: