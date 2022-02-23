В Україні запроваджено надзвичайний стан (Оновлено)
Рада підтвердила Указ президента щодо запровадження надзвичайного стану на всій території України, повідомляє Новое время.
Рішення підтримало 335 нардепів, четверо не голосували, проти не голосував ніхто.
Раніше народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк повідомили, що Верховна Рада домоглася змін до указу про надзвичайний стан: звідти прибрали спірні пункти, зокрема, про огляд житла громадян, обмеження діяльності телебачення, обмеження пересування Україною.
Доопрацьований указ передбачає такі заходи:
- особливий режим в'їзду та виїзду (при необхідності);
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
- посилена охорона громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборона на проведення масових заходів (крім тих, заборона на проведення яких встановлює суд) та страйків;
- евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, обов'язкове надання їм стаціонарного чи тимчасового житла;
- запровадження комендантської години;
- перевірка документів у громадян, за потреби — огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів;
- заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам міняти місце проживання без відома військкомату, Служби безпеки України та відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
- заборона виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;
- заборона роботи аматорських радіопристроїв особистого користування;
- спеціальні правила користування зв'язком і передачі через комп'ютерні мережі (при необхідності).