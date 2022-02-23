КПП "Каланчак" та "Чонгар" закриті на в'їзд та виїзд для громадян України

Російська влада пропускає в Крим лише жителів із російськими паспортами, а на територію України виїзд повністю заблокований. Про це з посиланням на омбудсмена України Людмилу Денисову, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила у тимчасово окупований Крим близько півсотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише жителі півострова з російськими паспортами. Виїзд із півострова заблокований. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в однобічному "порядку", – написала Денисова у своєму Telegram-каналі у середу ввечері.

Посилаючись на українських прикордонників, вона наголосила, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі.

Денисова зазначила, що обмежуючи свободу пересування громадян, РФ порушує Міжнародний пакт про цивільні та політичні права 1966 року, стаття 12 якого гарантує кожному право на вільне пересування, що законно перебуває в Криму, і забороняє позбавляти громадян України на в'їзд на територію власної держави.