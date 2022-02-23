У Держдепі заявили, що готові до переговорів із Росією

Вашингтон готовий працювати над дипломатичним врегулюванням ситуації навколо України, якщо Росія змінить свої дії. Про це, посилаючись на заяву речника держдепу Неда Прайса, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Москва має продемонструвати, що вона серйозно налаштована щодо дипломатії" , - сказав Прайс на брифінгу.

"Якщо підхід Москви зміниться, то ми, як і раніше, готові взаємодіяти" , - зазначив він.

Він пояснив, що головною умовою відновлення дипломатичної роботи є деескалація.

За його словами, США та їхні союзники "відкриті до дипломатії, ми хочемо запобігти тому, що може стати серйозним і вартісним конфліктом".