Ватажки "ЛДНР" попросили Путіна допомогти "відбити агресію" на Донбасі

Керівники «ДНР» та «ЛНР» звернулися до президента РФ Володимира Путіна і нібито попросили допомогти «відбити агресію» на Донбасі, повідомляє Новое время.

ТАРС опублікувало фотографії відповідних звернень. У них Пушилін та Пасічник посилаються на «договори про дружбу та взаємну допомогу», які Росія підписала з "ЛДНР", і просять "надати допомогу у відображенні військової агресії" нібито з боку України. На зверненнях стоїть дата 22 лютого.

Українська влада неодноразово наголошувала, що не планує наступ на Донбасі і не реагує на провокації бойовиків, які з 17 лютого різко збільшили кількість обстрілів.