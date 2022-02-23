Розвідка про провокації РФ у Криму: можливий теракт або хімічна диверсія
За даними української розвідки, на території окупованого Криму плануються російські провокації. Вони можуть бути пов'язані з терактом або хімічною диверсією на заводі "Титан" в Армянську, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
Про це йдеться на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.
"За розвідувальними даними, на заводі "Титан" в Армянську, Перекопському перешийку і в цілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони", - йдеться в повідомленні.
Розвідка зазначає, що сьогодні близько 20:00 з заводу евакуювали близько 50 осіб.
"Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті і спростовуємо всі заяви з цього приводу", - додали в ГУР.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про евакуацію нічної зміни з заводу "Титан" і допустив, що Росія готує провокацію, щоб обґрунтувати подальше вторгнення до України.
До цього стало відомо, що російські окупанти заблокували роботу двох КПВВ на адміністративному кордоні і не випускають людей з Криму на материкову Україну.